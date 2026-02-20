Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറ​മ​ദാ​നെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 6:44 AM IST

    റ​മ​ദാ​നെ ധ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക -യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര

    text_fields
    bookmark_border
    റ​മ​ദാ​നെ ധ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക -യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വെ​സ്റ്റ് ബെ​സ്റ്റേ​ൺ ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​തൃ​യോ​ഗം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം ആ​ത്മീ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും, കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റ​മ​ദാ​നെ ധ​ന്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​സ്റ്റ് ബെ​സ്റ്റേ​ൺ പേ​ൾ ക്രീ​ക് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ മേ​ൽn​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.​ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം ‘ഹം​സ​ഫ​ർ’ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്‌​കീം ജി​ല്ല സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളെ​യും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​നീ​ർ ബേ​രി​ക്ക​യെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​നീ​ർ ബേ​രി​ക്ക, സ​ലിം ചേ​ര​ങ്കൈ, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം വാ​തു​ക്ക​ൽ, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​നീ​ഫ ബാ​വ, ഫൈ​സ​ൽ മൊ​ഹ്സി​ൻ, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​ക്ക, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്ങാ​ട്, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി, ഹ​സ്‌​ക​ർ ചൂ​രി, അ​ജ്മ​ൽ മൂ​ല​ടു​ക്കം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബ​ച്ച​ൻ, യൂ​സ​ഫ് ഷേ​ണി, ഉ​പ്പി ക​ല്ല​ങ്കൈ, താ​ത്തു ത​ൽ​ഹ​ത്ത്, ഹ​നീ​ഫ കു​ള​ത്തി​ങ്കാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മൊ​ഗ്രാ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadangulfnewsUAE.gulfnewsmalayalam
    News Summary - Happy Ramadan - Yahya Thalangara
    Similar News
    Next Story
    X