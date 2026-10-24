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    ഷാർജയിലെ അൽ ഹംരിയ ബീച്ചും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

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    ഷാർജയിലെ അൽ ഹംരിയ ബീച്ചും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു
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    ഷാർജ: ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ തീരത്തുണ്ടായ എണ്ണച്ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ഷാർജയിലെ അൽ ഹംരിയ ബീച്ച് താൽക്കാലികമായി അടച്ചതായി ഷാർജ നഗരസഭ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബീച്ചുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമുദ്ര മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുമായി എമിറേറ്റിലെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്​.

    പൊതുസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടൽയാത്രക്കാരും നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. തീരത്തുണ്ടായ എണ്ണച്ചോർച്ചയെ തുടർന്ന്,​ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും സമുദ്ര സംരക്ഷണ നടപടികളും പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലെ എല്ലാ ബീച്ചുകളും തീരദേശ മേഖലകളും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - Hamriyah Beach Closed Temporarily
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