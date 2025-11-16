Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Nov 2025 5:29 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 5:29 PM IST

    അരനൂറ്റാണ്ട്​ പ്രവാസം: പുതുക്കുടി അഷ്​റഫ്​ നാട്ടിലേക്ക്​

    പുതുക്കുടി അഷ്​റഫ്​

    ഷാർജ: 50 വർഷം നീണ്ട പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ പുതുക്കുടി അഷ്​റഫ്​ നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിക്കുന്നു. യു.എ.ഇയുടെ വളർച്ചക്ക്​ നേർസാക്ഷ്യം വഹിച്ച അപൂർവ പ്രവാസികളിൽ ഒരാളാണിദ്ദേഹം. 1976ൽ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിൽനിന്ന്​ 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ​ അഷ്​റഫ്​ ഷാർജയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ന്​ കാണുന്ന വികസനമൊന്നും യു.എ.ഇയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൺപാതകൾ നിറഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചെറു തുരുത്തുകൾ മാത്രം.

    പിന്നീട്​ യു.എ.ഇയുടെ വികസനം അതിവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന്​ അഷ്​റഫ്​ ഓർക്കുന്നു. പ്രാരാബ്​ദങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമായി 76ൽ തലശേരിയിൽനിന്ന്​ മുംബൈയിലേക്ക്​ യാത്ര തിരിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്ന്​ കപ്പൽ വഴി പോകാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഏതാണ്ട്​ 14 ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയെങ്കിലും കപ്പൽ യാത്ര തരപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവിൽ സിറിയൻ എയർലൈൻസിൽ ഷാർജയിലേക്ക്​ പറന്നു. പിതാവിന്‍റെ സുഹൃത്ത്​ നൽകിയ വിസയിൽ ഷാർജയിലെ പ്രശസ്തമായ അൽ ബുറൈമി ഇലക്​ട്രോണിക്സ്​ ഷോപ്പിലായിരുന്നു ആദ്യ ജോലി.

    10ാം ക്ലാസ്​ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിരുന്ന അഷ്​റഫിന്​ ഒന്നര മാസത്തിന്​ ശേഷം മാനേജറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. 17 വർഷം തുടർച്ചയായി ഈ ഷോപ്പിന്‍റെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഷോപ്പ്​ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറം തേടിയിറങ്ങി. ഇമാറാത്തികളുമായി നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അഷ്​റഫിന്​ വൈകാതെ ഷാർജ ഇലക്​ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ആൻഡ്​ ഗ്യാസ്​ അതോറിറ്റി (സേവ)യിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപറേറ്റായി ജോലി തരപ്പെട്ടു. 60ാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടർയ്മെന്‍റ്​ വാങ്ങുന്നത്​ വരെ സേവയിൽ തുടർന്നു.

    റിട്ടയർമെന്‍റിന്​ ശേഷം കാസർകോടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുമായി ചേർന്ന്​ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങി. ജീവിത സായാഹ്​നത്തിൽ അത്​ വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നുവെന്ന്​ അഷ്​റഫ്​ പറയുന്നു. 1987 മുതൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊപ്പം കുടുംബത്തേയും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്​ വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഹബീബയാണ്​ ഭാര്യ. ഖുർആൻ പഠനവും മറ്റുമായി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്​ ഹബീബ. രണ്ട്​ ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട്​.

    മൂത്തയാൾ പഠന ശേഷം സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലി നോക്കുന്നു. മറ്റ്​ രണ്ട്​ പേർ ഷാർജയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലിയും കുടുംബവുമായി കഴിയുന്നു. പ്രവാസ ലോകത്ത്​ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു അഷ്​റഫിന്​ ഇനി നാട്ടിലും അത്​ തുടരണമെന്നാണ്​​ ആഗ്രഹം. ചൊവ്വാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിക്കുന്ന അഷ്​റഫ്​,​ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചൂടും ചൂരും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ്​. ജീവിതത്തിന്‍റെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം നേടിത്തന്ന പ്രവാസത്തോട്​ അതിരറ്റ സ്​നേഹവും കടപ്പാടും പങ്കുവെച്ച്​ കൊണ്ടാണ്​ തലശ്ശേരി സ്വദേശിയുടെ മടക്കം.

    expatriate kannur native Sharja News Sharjah Electricity and Water Authority
