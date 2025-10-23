Begin typing your search above and press return to search.
    23 Oct 2025 7:30 AM IST
    23 Oct 2025 7:30 AM IST

    'ഹ​ലാ വൈ​ബ്' ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    'ഹ​ലാ വൈ​ബ്' ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ‘ഹ​ലാ വൈ​ബ്’ ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ദു​ബൈ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ലാ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ദേ​ലം​പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ‘ഹ​ലാ വൈ​ബ്’ ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ൽ​ഐ​ൻ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ‘ഹ​ലാ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്’ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ സി.​എ യാ​ത്രാ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഡൂ​റി​ന് പ​താ​ക കൈ​മാ​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യാ​ത്ര​യി​ൽ പി.​കെ അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശ​റ​ഫ് അ​ഡൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​മാ​ൽ ദേ​ലം​പാ​ടി, ഖാ​ലി​ദ് കൊ​റ്റു​മ്പ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ.​കെ, അ​ഷ്റ​ഫ് എം.​എ, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഡൂ​ർ, സി​റാ​ജ് പ​ള്ള​ങ്കോ​ട്, മ​ജീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി, ബ​ഷീ​ർ ഹു​ദ​വി, സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​ള്ള​ങ്കോ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ് സി.​എ, മൊ​യ്തീ​ൻ ദേ​ലം​പാ​ടി, സി​നാ​ൻ തൈ​വ​ള​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

