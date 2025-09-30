Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    30 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 8:48 AM IST

    ഹ​ലാ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന്​

    ഹ​ലാ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന്​
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് യോ​ഗം ദു​ബൈ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദു​ബൈ: ‘ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന്​ ​അ​ബു​ഹൈ​ൽ അ​മാ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​യി 10 ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ ‘ഹ​ലാ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്’​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും ക​ളി​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി ബൂ​ട്ട​ണി​യും. പ​രി​പാ​ടി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞി അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് പ​ട​ന്ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി വ​ൻ​വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടീ.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, സി.​എ. ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​കെ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്ങാ​ട്, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി, റ​ശീ​ദ് പ​ട​ന്ന, റ​ശീ​ദ് ആ​വി​യി​ൽ, മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​പ്പു​റം, സു​ഹൈ​ൽ കോ​പ്പ, താ​ത്തു ത​ല്ഹ​ത്ത്, അ​നീ​സ് പി.​കെ.​സി, ഷാ​നു പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, പി.​വി. ഹാ​രി​സ്, മ​നാ​ഫ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, യാ​സ​ർ അ​ർ​ഫാ​ത്ത് ഉ​ദു​മ, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​നെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​പ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

