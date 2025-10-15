Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 7:33 AM IST

    ‘ഹ​ല സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്’ എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ‘ഹ​ല സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്’ എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ‘ഹ​ല സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി’​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ടീം

    ദു​ബൈ: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ഡ്‌ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം അ​ബു​ഹൈ​ൽ അ​മാ​ന സ്പോ​ട്സ് ബേ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹ​ല സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി’​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം ല​ണ്ട​ൻ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സി​നെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത എ​ഫ്‌.​സി പ​ള്ളി​ക്ക​ര, എ​ഫ്‌.​സി ഉ​ദു​മ എ​ന്നി​വ​ർ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണ്ഡ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ഫ്.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ അ​ച്ചു​വി​നെ​യും ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ ത​ന്നെ ശു​കൂ​റി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടി പ​ള്ളി​ക്ക​ര അ​ഫ്താ​ബ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട്‌ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബെ​സ്റ്റ് ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി ല​ണ്ട​ൻ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സി​ന്റെ ഹി​ഷാം തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക്‌ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന്‌ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​റും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ ടൂ​ർ​ണ​മ​ന്റ്‌ ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ കി​ക്കോ​ഫ്‌ ചെ​യ്തു.

