‘ഹല സോക്കർ ഫെസ്റ്റ്’ എഫ്.സി കാസർകോട് ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ഒക്ടോബർ 26ന് ഇത്തിസലാത് അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന ഹലാ കാസ്രോഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രചാരണാർഥം അബുഹൈൽ അമാന സ്പോട്സ് ബേയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഹല സോക്കർ ഫെസ്റ്റി’ൽ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത എഫ്.സി കാസർകോട് ചാമ്പ്യൻമാരായി. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മഞ്ചേശ്വരം ലണ്ടൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഉദുമ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത എഫ്.സി പള്ളിക്കര, എഫ്.സി ഉദുമ എന്നിവർ സെമിഫൈനലിൽ പുറത്തായി. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി എഫ്.സി കാസർകോടിന്റെ അച്ചുവിനെയും ഗോൾ കീപ്പറായി എഫ്.സി കാസർകോടിന്റെ തന്നെ ശുകൂറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടി പള്ളിക്കര അഫ്താബ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കരസ്ഥമാക്കി. ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻഡറായി ലണ്ടൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ഹിഷാം തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടു. ചാമ്പ്യൻമാർക്ക് കെ.എം.സി.സി ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സലാം കന്യപ്പാടിയും റണ്ണേഴ്സിന് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹനീഫ് ടി.ആറും ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു. നേരത്തേ ടൂർണമന്റ് ഡോ. അബൂബക്കർ കുറ്റിക്കോൽ കിക്കോഫ് ചെയ്തു.
