Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:56 AM IST

    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ബ്രൗ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ബ്രൗ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​ഖി​സൈ​സി​ലെ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ബി​സി​ന​സ്, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കു​ചേ​രും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് (​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച) ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ൽ ഖി​സൈ​സി​ലെ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം വാ​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ക​ള​നാ​ട്, പി.​ടി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, ആ​സി​ഫ് ഹോ​സ​ങ്ങ​ടി, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ജി.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsbrochure releasedgulf news malayalam
    News Summary - Hala Kasrod Grand Fest Brochure Released
    Similar News
    Next Story
    X