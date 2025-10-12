Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 8:00 AM IST

    ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ഡ് മെ​ഗാ ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റി​ക്കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ‘ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഈ ​മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ലൈ​വ് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്​​യു​ദ്ദീ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സി.​ഡി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​സ്‌​ലം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹം​സ തൊ​ട്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ക​ള​നാ​ട്, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, റ​ഫീ​ഖ് പി.​പി പ​ട​ന്ന, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

