Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:03 AM IST

    'ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ന്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റ്‌'​ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നു

    ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ന്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റ്‌’​ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നു
    ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ന്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റ്‌-25’​പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ്

    സു​ഹൈ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്‌ ​ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വം ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ന്റെ ​സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ദേ​ര കെ.​പി ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ സു​ഹൈ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്aജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​ത്. ബി​സി​ന​സ്‌ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്‌, വി​വി​ധ ക​ലാ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ്‌, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​നി​താ സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ഗ​ത്തു​മാ​യി വി​വി​ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    സ​പ്ത​ഭാ​ഷാ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ ത​ന​ത്‌ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഗ്രാ​ന്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഗ​മ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് ഹ​നീ​ഫ് ചെ​ർ​ക്ക​ളം, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഹ​നീ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്ക, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച് നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ അ​ബ്ബ, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, സി.​എ. ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, സി​ദ്ദി​ഖ്​ ചൗ​ക്കി, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​ക, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്ങാ​ട്, കാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി, ഹ​സ്ക​ർ ചൂ​രി, റാ​ഷി​ദ് പ​ട​ന്ന, ഹ​സീ​ബ് മ​ഠം, മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ർ​ത്യ, ഉ​പ്പി ക​ല്ല​ങ്ക​യ്, നം​ഷാ​ദ് പൊ​വ്വ​ൽ, ജ​ബ്ബാ​ർ ബൈ​ദാ​ല, യൂ​സ​ഫ് ഷേ​ണി, നി​സാ​ർ മാ​ങ്ങാ​ട്, ഉ​ബൈ​ദ് എ.​ആ​ർ കോ​ട്ടി​ക്കു​ളം, അ​ഷ്റ​ഫ് ബ​ച്ച​ൻ, അ​സ്‌​ലം കോ​ട്ട​പ്പാ​റ, സു​ഹൈ​ൽ കോ​പ്പ, താ​ത്തു ത​ൽ​ഹ​ത്, സി​നാ​ൻ തൊ​ട്ടാ​ൻ, റ​സാ​ഖ് ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക, അ​സ്‌​ലം കോ​ട്ട​പ്പാ​റ, ആ​രി​ഫ് ചെ​രു​മ്പ, മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​പ്പു​റം, എം.​എ​സ് ഹ​മീ​ദ് ഗോ​ളി​യ​ടു​ക്കം, മു​നീ​ർ ബേ​രി​ക, ശ​ബീ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, അ​ലി സാ​ഗ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    X