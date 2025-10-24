Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 7:53 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 7:53 AM IST

    ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ്’ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി​യാ​ണ്​ വേ​ദി
    ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ്’ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ്’ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ 2025 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ച്ച 12 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 15,000ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ബി​സി​ന​സ്​ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ബി​സ്പ്രൈം അ​വാ​ർ​ഡ്‌ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ഐ​ക്യ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി, ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ്, പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ൾ, അ​വാ​ർ​ഡ് നൈ​റ്റ്, അ​റ​ബ് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, മാ​ജി​ക്ക​ൽ മൊ​മെ​ന്റ്സ്, ചി​രി​യും ചി​ന്ത​യും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യിം​സ് അ​റീ​ന, മെ​ഹ​ന്തി ഡി​സൈ​ൻ മ​ത്സ​രം, കി​ച്ച​ൺ ക്യൂ​ൻ മ​ത്സ​രം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ്രൈ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്‌ എം.​പി, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ എം.​പി, പി.​എം.​എ. സ​ലാം, മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ, എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാം​സ്കാ​രി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​ര, ബ​ർ​ദു​ബൈ, ക​റാ​മ, സ​ത്​​വ, അ​ൽ ഖി​സൈ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര, സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ഹ​നീ​ഫ്‌ ടി.​ആ​ർ, ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഹം​സ്‌ തൊ​ട്ടി, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ്‌, റ​ഫീ​ഖ്‌ പ​ട​ന്ന, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ്‌ ബാ​യാ​ർ, ആ​സി​ഫ്‌ ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, റ​ഫീ​ഖ്‌ കാ​ട​ങ്കോ​ട്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

