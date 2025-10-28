Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Oct 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 8:05 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘ഹ​ല കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്’

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘ഹ​ല കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്’
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹ​ല കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്​

    ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​വ​ർ

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹ​ലാ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മം സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി. ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ്‌ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ല്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത കാ​രു​ണ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഖാ​ദ​ർ തെ​രു​വ​ത്തി​ന് ‘ലെ​ഗ​സി ലെ​ജ​ൻ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ന് ‘യൂ​നി​റ്റി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും’ യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര​ക്ക്​ ‘ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി ക്രൗ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡും’ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര്യാ​യ​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​ന്ന് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​കം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും, പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ശ​ക്തി വ​ലു​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യാ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി, മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം, രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ എം.​പി, അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, ക​ല്ല​ട്ര മാ​ഹി​ൻ ഹാ​ജി, എ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, പി.​എം മു​നീ​ർ ഹാ​ജി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എ നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, എ.​കെ.​എം അ​ഷ്റ​ഫ്, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ക​രീം സി​റ്റി​ഗോ​ൾ​ഡ്, ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​പ്പ​ള​ഗേ​റ്റ്, പി.​എ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഡോ.​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, ഷാ​ഫി നാ​ല​പ്പാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ കി​ന്നി​ങ്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsfestivalKasargod Festival
    News Summary - ‘Hala Kasarkode Grand Fest’ to be held in a grand manner
