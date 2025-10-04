Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:30 AM IST

    ഹലാ കാസ്രോട് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റ് 26ന്

    dubai kmcc
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ് ഹം​സ തൊ​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വം ഹ​ലാ കാ​സ്രോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ്, വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം, ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​സ്റ്റ്, ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്, പ്ര​ചോ​ദ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ ആ​യി 501 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ് ബേ​ൺ പേ​ൾ ക്രീ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹം​സ തൊ​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്രാം, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്.​ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ലാം ത​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം വാ​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ക​ള​നാ​ട്, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട​ന്ന, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ്സി​ൻ, സി.​എ. ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, സി​ദ്ദി​ഖ് ചൗ​ക്കി, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ഫി പ​ള്ളി​പ്പു​റം, മു​നീ​ർ ബേ​രി​ക്ക, സ​ലിം ചേ​ര​ങ്കൈ, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​ക, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, ഹ​സ്ക​ർ ചൂ​രി, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്ങാ​ട്, ഹ​സീ​ബ് മ​ഠം, നം​ഷാ​ദ് പൊ​വ്വ​ൽ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ലാ​ക്കി, ആ​രി​ഫ് കൊ​ത്തി​ക്കാ​ൽ, എ.​ജി.​എ. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, റ​ശീ​ദ് പ​ട​ന്ന, മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ർ​ത്യാ, സു​ഹൈ​ൽ കോ​പ്പ, താ​ത്തു ത​ല്ഹ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

