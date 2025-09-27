Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹ​ല ഫെ​സ്റ്റ്; വ​നി​ത...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഹ​ല ഫെ​സ്റ്റ്; വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ല ഫെ​സ്റ്റ്; വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്‌ ​ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​ലാ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി. അ​ബു​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​ഷ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​നി​ത വി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​ബി​യ സ​ത്താ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റി​യാ​ന സ​ലാം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത് നാ​സി​യ, ഖ​ദീ​ജ​ത്തു​ല്‍ ബു​ഷ്റ, ഖ​ദീ​ജ​ത്ത് ഷ​ഹീ​ൻ, ന​ഫീ​സ​ത്ത് റൈ​സാ​ന, ഫൗ​സി​യ ഹ​നീ​ഫ്, ഫാ​ത്തി​മ സ​ലാം, സ​ഫ്രീ​ന യൂ​സ​ഫ് ഷേ​ണി, ഫാ​ത്തി​മ റ​ഫീ​ഖ്, മ​റി​യം​ബി ഫ​സ​ൽ, സ​റീ​ന സ​ത്താ​ർ, ന​സ്ര ഇ​ദ്രീ​സ്, ന​മീ​റ, മ​റി​യം​ബി, ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത് ഇ​ർ​ഷാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​രി​യം ഷ​ഹീ​ന ഖ​ലീ​ൽ, റി​യാ​ന സ​ലാം, ആ​യി​ഷ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റാ​ബി​യ സ​ത്താ​ർ, ര​ഹ്ന ഫൈ​റൂ​സ് നി​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷാ​ഹി​ന ഖ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewscampaignVanitha KMCC
    News Summary - Hala Fest; Women's KMCC Campaign
    Similar News
    Next Story
    X