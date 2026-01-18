Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Jan 2026 7:02 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 7:02 AM IST

    ഹ​ജ്ജ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 25ന്​ ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    ഹ​ജ്ജ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 25ന്​ ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി/​ദു​ബൈ: ഹ​ജ്ജ്​ 2026നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 25ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ്​ മി​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. നു​സു​ക്(NUSUK) പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ൽ ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ്​ ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ഫി​യ ട്രാ​വ​ൽ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളും നു​സു​ക്​ പോ​ർ​ട്ട​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ​ല​ർ​ക്കും അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഹ​ജ്ജ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​മ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്വ​കാ​ര്യ ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​ഫി​യ ട്രാ​വ​ൽ​സ്​: 04-3867771, 0507768400.

    News Summary - Hajj application process ends on the 25th
