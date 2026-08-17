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    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 10:31 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി

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    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി
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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    സൗദി അറേബ്യ: ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വി​ബി​ൻ മ​റ്റ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം കീ​രി​ക്കാ​ട്, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഇ​ക്ബാ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​നൂ​പ് പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഷ​ബ്‌​നാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​മ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ര​തീ​ഷ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​ള്ള​ങ്ങ​ൽ, ജം​ഷാ​ദ് അ​ലി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ആ​ൻ​സി​ഫ് മ​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ പ​ള്ളി​മു​ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

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    TAGS:UAE NewsIndependence DayGulf UpdateHafar Al Batin
    News Summary - Hafr Al-Batin OICC celebrates Independence Day
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