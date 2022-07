cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ടി​ക്​​ടോ​ക് ട്രാ​വ​ൽ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ ല​ഭി​ച്ച വി​ഡി​യോ​ക​ൾ​ ദു​ബൈ ഹാ​ഷ്ടാ​ഗി​ൽ വ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. വി​ഡി​യോ​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ 8180 കോ​ടി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​ന​പ്രി​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ട ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക്​ ദു​ബൈ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ടി​ക്​​ടോ​ക്​ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ത്ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ലി​യ ലീ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ടി​ക്​​ടോ​ക്കി​ൽ 140 വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​ഡി​യോ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ദു​ബൈ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 5950 കോ​ടി കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി 22ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. 860 കോ​ടി കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​ണ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​ഡി​യോ​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ല​ണ്ട​നും നാ​ലും അ​ഞ്ചും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്തം​ബൂ​ളും പാ​രി​സു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 72 ല​ക്ഷം അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 32 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​യി ദു​ബൈ​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 30,000 ജോ​ലി​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ തു​റ​ന്ന​തെ​ന്നും വി​വി​ധ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ജൂ​ൺ വ​രെ ഈ ​വ​ർ​ഷം റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. Show Full Article

'Habibi... Come to Dubai'; The city is also a hit on Tiktok