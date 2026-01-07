Begin typing your search above and press return to search.
    ഗു​രു​വി​ചാ​ര​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​യ്യ​പ്പ​പൂ​ജാ മ​ഹോ​ത്സ​വം

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ൻ: ഗു​രു​വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​പൂ​ജാ മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഗു​രു​പൂ​ജ, തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യ്യ​പ്പ​പൂ​ജ, സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ​ടി​പൂ​ജ എ​ന്നി​വ ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ, അ​ജ്മാ​ൻ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.

    പൂ​ജ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘വ​ന്ദേ മു​കു​ന്ദം’ ഭ​ജ​ൻ​സ് ടീ​മി​ന്റെ ഭ​ജ​ൻ​സ​ദ​സ് ന​ട​ന്നു. ഗാ​യ​ക​രാ​യ ബി​ജി വി​ജ​യ്, മി​ഥു​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗു​രു​വി​ചാ​ര​ധാ​ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഔ​പ​ചാ​രി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ഒ.​പി. വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ഷാ​ജി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, വ​ന്ദ​നാ മോ​ഹ​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ഓ​ല​കെ​ട്ടി, സി.​പി മോ​ഹ​ന​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ഇ​രി​ഞ്ഞാ​ല​ക്കു​ട, ല​ളി​താ വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, രാ​ഗി​ണി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​നി​താ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ബി​ജു ചെ​മ്പ​കം എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പ്ര​സാ​ദ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ൽ മ​ല​യാ​ളി സം​സ്കാ​ര​വും ആ​ത്മീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​ത്മീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്നും സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ത്മീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

