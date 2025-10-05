Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    5 Oct 2025 8:35 AM IST
    5 Oct 2025 8:35 AM IST

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രി​യും രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രി​യും രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര
    ദു​ബൈ: ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ​യും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യും ഉ​ട​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​നാ​യി ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി​യോ​ടും ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രി​യും ഭ​ക്ത​രു​ടെ കാ​ണി​ക്ക​യും ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​പ്ല​സ് ഫ​ണ്ടും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​ത്.

    ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​പ്ല​സ് തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച ഇ​വ​ർ, ഉ​ട​ൻ രാ​ജി​വെ​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി തി​രി​മ​റി, ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​ഴി​മ​തി​യും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും ന​ട​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി, ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ക്ഷേ​ത്ര​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​പി. വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Guru Vicharadhara says Devaswom Board and Minister should resign
