Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 8:43 AM IST

    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    മു​ഷി​രി​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഗു​രു വി​ചാ​ര ധാ​ര ന​ട​ത്തി​യ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഷി​രി​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഉ​മ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബൈ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​മ​ർ​സൂ​ക്കി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ ​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നാ​ടി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഒ.​പി. വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ദി​വ്യാ​മ​ണി, വ​ന്ദ​ന മോ​ഹ​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ഓ​ല​കെ​ട്ടി, സി.​പി. മോ​ഹ​ൻ, ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ, മ​ണി​മി​ത്ത​ൽ, ഗാ​യ​ത്രി രം​ഗ​ൻ, അ​തു​ല്യ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പി​ക്‌​നി​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​യ​ത്രി, അ​തു​ല്യ, അ​നി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, രാ​ഗി​ണി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, സീ​മ സു​രേ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​നി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, മ​ഞ്ജു വി​നോ​ദ്, അ​മ്പി​ളി, സു​രേ​ഷ്, അ​നി​ൽ, ദീ​നു, സി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daycelebrationsUAEguru vicharadhara
    News Summary - Guru Vicharadhara National Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X