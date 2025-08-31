Begin typing your search above and press return to search.
    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ഗു​രു​ദേ​വ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു; മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ പു​ര​സ്കാ​രം

    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ഗു​രു​ദേ​വ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു; മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ 'ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ'​ത്തി​ന്​ പു​ര​സ്കാ​രം
    എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ടി.​എം സാ​ലി​ഹ്, ഇ.​ടി. പ്ര​കാ​ശ്,

    പ്ര​മ​ദ് ബി. ​കു​ട്ടി, ഡീ​ജ സ​ച്ചി​ൻ, ക​ര​ൺ ശ്യാം, ​സു​ലി​ൻ സു​ഗ​ത​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ 2025ലെ ​ഗു​രു​ദേ​വ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ടി.​എം. സാ​ലി​ഹ് (ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം), പ്ര​മ​ദ് ബി. ​കു​ട്ടി (മ​നോ​ര​മ ന്യൂ​സ്), ഇ.​ടി. പ്ര​കാ​ശ് (മാ​തൃ​ഭൂ​മി) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഗു​രു​ദേ​വ മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​രം.

    മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റേ​റി​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്​ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി​ക്കാ​ണ്. ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡി​ന് നൗ​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. യു​വ സം​രം​ഭ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സു​ലി​ൻ സു​ഗ​ത​നും യൂ​ത്ത് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​ൺ ശ്യാ​മി​നും ല​ഭി​ക്കും. വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ഡീ​ജ സ​ച്ചി​നും സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള ഗു​രു​ശ്രേ​ഷ്ഠ അ​വാ​ർ​ഡ് എ.​കെ. ബു​ഖാ​രി​ക്കും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ ലു​ലു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി പൊ​ന്നോ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​വാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ണ​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഒ.​പി. വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ശ്യാം ​പി. പ്ര​ഭു, ബി​നു മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ഷാ​ജി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പു​ര​സ്കാ​ര ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ വി​ധു പ്ര​താ​പും ര​മ്യ ന​മ്പീ​ശ​നും ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഗാ ഷോ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Guru Vicharadhara Gurudeva Awards announced; ‘Gulf madhyamama’ awarded for contributions to the media sector
