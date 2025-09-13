Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:43 AM IST

    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി - പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷം

    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി - പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷം
    ഷാ​ർ​ജ: ലു​ലു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ൾ ഹാ​ളി​ൽ ഭം​ഗി​യോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി - പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷം എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്വാ​മി സാ​ന്ദ്ര​ന​ന്ദ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ര​ളീ​ധ​ര പ​ണി​ക്ക​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​പി വി​ശ്വ​ഭ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​മു​ഖ​ർ ഡോ. ​സാ​ലാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ബെ​ൽ​ഫാ​സ്റ്റ് അ​ൽ മാ​ര​സ്ദ), വ്യ​വ​സാ​യി റോ​യ​ൽ സു​ഗ​ത​ൻ, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ്, അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം, സു​രേ​ഷ് വെ​ള്ളി​മു​റ്റം, ശ്യാം ​പി. പ്ര​ഭു, ബി​നു മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ഷാ​ജി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, വ​ന്ദ​ന മോ​ഹ​ൻ, അ​തു​ല്യ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ഗു​രു​ദേ​വ പു​ര​സ്കാ​രം (മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​ൻ)​എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​യ സാ​ലി​ഹ് ടി.​എം, ഇ.​ടി. പ്ര​കാ​ശ്, ടി.​എം. പ്ര​മ​ദ് ബി.​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ദേ​വ മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗു​രു​ദേ​വ ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് നൗ​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​നും യു​വ സം​രം​ഭ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് സ​ലി​ൻ സു​ഗ​ത​ൻ, യു​വ ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​ൺ ശ്യാം, ​വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ദീ​ജ സ​ച്ചി​ൻ, സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള ഗു​രു​ശ്രേ​ഷ്ഠ അ​വാ​ർ​ഡ് എ.​കെ. ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​രും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsonam celebrationguru vicharadhara
