Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    23 Sept 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 8:25 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ആ​ച​രി​ച്ചു

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ആ​ച​രി​ച്ചു
    ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 98ാമ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി

    ദി​നാ​ച​ര​ണം

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 98ാമ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ മു​ബാ​റ​ക് സെ​ന്റ​റി​ലെ എം​പി​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യ 10 വ​യ​സ്സു​കാ​രി കു​മാ​രി ഗൗ​രി​ന​ന്ദ ഗു​രു​വി​ന്റെ ജീ​വി​ത മാ​ഹാ​ത്മ്യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗു​രു വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ പൊ​ന്നാ​ട​യും മെ​മ​ന്റോ​യും ന​ൽ​കി അ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗു​രു​പൂ​ജ, ഗു​രു പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി, സ​മൂ​ഹ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, ഭ​ജ​ന, മ​ഹാ​പ്ര​സാ​ദ വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു പൂ​ജാ​ദി​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​പി വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഷാ​ജി, ശ്രീ​ധ​ര​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സി.​പി. മോ​ഹ​ൻ, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ(​ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട), വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ന്ദ​ന മോ​ഹ​ൻ, ല​ളി​ത വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, മ​ഞ്ജു വി​നോ​ദ്, ദി​വ്യ മ​ണി, രാ​ഗി​ണി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​മ്പി​ളി വി​ജ​യ്, ഉ​ഷ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, ര​ഞ്ജി​നി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, അ​തു​ല്യ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    UAE News Sharjah gulf news malayalam
    Guru Mahasamadhi celebrated in Sharjah
