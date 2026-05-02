    date_range 2 May 2026 8:15 PM IST
    date_range 2 May 2026 8:15 PM IST

    ദുബൈയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാക്കാൻ ഗുൽമോഹറുകൾ

    നഗരത്തിലും പാർക്കുകളിലും ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ നടാൻ നിർദേശിച്ച്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ
    ദുബൈ: നഗരത്തിലുടനീളം ഗുൽമോഹർ വസന്തം തീർക്കാൻ ഒരുങ്ങി ദുബൈ. നഗരങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, താമസ മേഖലകൾ, വിനോദയിടങ്ങൾ, പ്രധാന ജങ്​ഷനുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി മജ്​ലിസുകൾ തുടങ്ങി എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ​ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട്​ നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം.

    യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ്​ തീരുമാനമെന്ന്​ എക്സ്​ എകൗണ്ടിൽ ഗുൽമോഹർ സീസൺ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അനിമേഷൻ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച്​ കൊണ്ട്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പറഞ്ഞു. വേനൽക്കാലത്ത് പൂക്കുകയും വസന്തം കഴിയുന്നതോടെ ഇല പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മരമാണ് അലസിപ്പൂമരം അഥവാ ഗുൽമോഹർ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലേം ട്രീ എന്ന്​​ അറിയപ്പെടുന്ന ഗുൽമോഹർ വേനൽ കാലത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ദുബൈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ചയാണ്​.

    എങ്ങും പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ്​ നിൽക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്​. ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ പൂക്കുന്ന ഗുൽമോഹറുകൾ ജൂലൈ അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കാറുണ്ട്​. പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ മരങ്ങൾക്ക്​ ഒമ്പത്​ മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകും. 12 മുതൽ 15 മീറ്റർ വരെ വീതിയിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇതിന്‍റെ ശിഖിരങ്ങൾ കനത്ത ചൂടിൽ പാർക്കുകളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ തണലേകും.

    നിലവിൽ റോഡരികിലും പാർക്കുകളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലുമായി ഏതാണ്ട്​ 50,000 ​ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു​. പുതിയ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്​തമാക്കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട്​ കുറക്കുക, പച്ചപ്പ്​ വർധിപ്പിക്കുക വർഷം മുഴുവൻ നഗരത്തെ കൂടുതൽ ജനവാസ യോഗ്യമാക്കി നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ദുബൈയുടെ വിശാലമായ നഗര സുസ്ഥിരത നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്​ തീരുമാനം.

    TAGS:Dubaigulmohar flower
    News Summary - Gulmohars to make Dubai more beautiful
