Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 May 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 11:12 AM IST

    ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലും ഗുൽമോഹർ വസന്തം

    text_fields
    bookmark_border
    യാത്രികർക്ക് വേറിട്ട സ്വീകരണവുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ
    ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലും ഗുൽമോഹർ വസന്തം
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ലേം ട്രീ സീസണിന്റെ ഭാഗമായി ദുബൈ എയർപോർട്ടിലെ യാത്രക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ്, ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂനിഫോമിൽ ഗുൽമോഹറുകളുടെ ചിത്രം പതിക്കുന്നു 

    ദുബൈ: ഗുൽമോഹറുകളുടെ സൗന്ദര്യം ദുബൈ വിമാനത്താവള യാത്രക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം. ദുബൈ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്‍റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ) വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 3ൽ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ‘ഫ്ലേം ട്രീ സീസൺ’ കമ്യൂണിറ്റി സംരംഭം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രികർക്ക് പുത്തൻ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കും​. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രവാസികളെയും സഞ്ചാരികളെയും നഗരത്തിന്‍റെ പ്രകൃതിഭംഗിയിലേക്ക് വരവേൽക്കുകയാണ് സംരംഭത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

    ഫ്ലേം ട്രീ സീസണിന്‍റെ ഭാഗമായി ടെർമിനൽ 3ൽ എത്തുന്ന യാത്രികരുടെ പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ ഓർമയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ‘ഫ്ലേം ട്രീ’ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു നൽകും. ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂനിഫോമിൽ ഗുൽമോഹറുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഡ്ജുകൾ ധരിച്ചാണ് യാത്രികരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായി ആകർഷകമായ പ്രത്യേക നിറത്തോടുകൂടിയ പാസ്‌പോർട്ടുകളും കഥാപുസ്തകങ്ങളും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ അധികൃതർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദുബൈയിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ​പ്രത്യേക ഗൈഡുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്​. മഡഗാസ്കറിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഈ വൃക്ഷം കുറഞ്ഞ ജലോപയോഗത്തിൽ വളരുന്നതും കടുത്ത വേനലിലും നഗരത്തിന് തണലും കുളിർമയും നൽകുന്നതുമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulmohargulfspringDubai airports
    News Summary - Gulmohar spring at Dubai Airport too
    Similar News
    Next Story
    X