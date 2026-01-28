Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ഭ​ക്ഷ്യ​ലോ​കം; ഗ​ൾ​ഫു​ഡി​ന്​ പ്രൗ​ഢ തു​ട​ക്കം

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ഭ​ക്ഷ്യ​ലോ​കം; ഗ​ൾ​ഫു​ഡി​ന്​ പ്രൗ​ഢ തു​ട​ക്കം
    ഗ​ൾ​ഫു​ഡ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭ​ക്ഷ്യ-​പാ​നീ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ‘ഗ​ൾ​ഫു​ഡി’​ന്‍റെ 31ാം പ​തി​പ്പി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട്​ കൂ​റ്റ​ൻ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ, ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ (എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ മേ​ള​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യം ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്. 195 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 8500 ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഏ​താ​ണ്ട്​ 15 ല​ക്ഷം ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കുന്നുണ്ട്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1434 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന്‍റെ വി​സ്തീ​ർ​ണം. കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ട​തെ ‘ഫാം ​ടു ഫോ​റി​ൻ’ വി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ട്ട്​ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ഗ്രി-​ടെ​ക്​ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രു​ചി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​മു​ഖ ഷെ​ഫു​മാ​ർ​ ന​യി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ്​ കു​ക്കി​ങ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ പ്രോ​സ​സ്ഡ്​ ഫു​ഡ്​ പ്രൊ​ഡ​ക്ട്​​സ്​ എ​ക്സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (എ.​പി.​ഇ.​ഡി.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വ​ൻ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക-​ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 161 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.തി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട്​ കു​റ്റ​ൻ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, പു​തി​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ, ഗ്രോ​സ​റി ട്രേ​ഡ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പു​തി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ഗ​ൾ​ഫു​ഡ്​ ഗ്രീ​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന രീ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. അ​ഞ്ച്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും മേ​ള സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം. ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മേ​ള സ​മാ​പി​ക്കും.

