Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    19 Jan 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 9:20 AM IST

    'ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം' സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഫു​ജൈ​റ: പ്ര​വാ​സ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഫു​ജൈ​റ ത​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ‘ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​’ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഫു​ജൈ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​നും സൗ​ദി ബ്രോ​സ്റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സി​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ജി, കോ​ൺ​സു​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് വി.​എം, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി 20 മു​ത​ൽ ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ‘മെ​ഗാ ഓ​ഫ​ർ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ പ​ത്രം ഒരു വർഷത്തേക്ക് 399 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ വ​രി​ചേ​രാ​നാ​കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം 200 ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളും വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​രി​ചേ​രാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​: +971 527892897.

    TAGS:gulf madhyamamUAE Newsfujairahcampaign begins
    News Summary - Gulf Madhyamam circulation campaign begins in Fujairah
