Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:47 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ-​വി.​പി.​എ​സ് ഭ​വ​ന​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ-​വി.​പി.​എ​സ് ഭ​വ​ന​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ-​വി.​പി.​എ​സ് ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി.​എ​സ് ഹെ​ൽ​ത്തും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ് പെ​രു​മാ​തു​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ൽ മു​പ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന പെ​രു​മാ​തു​റ മാ​ട​ൻ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ ക​ല്ല​റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ശി​ദ് പൂ​മാ​ടം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​ട​ൻ​വി​ള ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ജ​വാ​ദ് ബാ​ഖ​വി അ​ൽ-​ഹാ​ദി വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം മി​നി ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ഴൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ കീ​ർ​ത്തി കൃ​ഷ്ണ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നെ​സി​യ സു​ധീ​ർ, സ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​ഞ്ജു അ​ജ​യ​ൻ, പെ​രു​മാ​തു​റ സ്നേ​ഹ​തീ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, പെ​രു​മാ​തു​റ വ​ലി​യ​പ​ള്ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ നാ​സ​ർ വി​ള​ഭാ​ഗം, അ​ഹ​ദ് വെ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി.​പി.​എ​സ് ഹെ​ൽ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​റെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ർ​ഹ​രാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Groundbreaking ceremony for first house in Indian Media-VPS Bhavana project
    Similar News
    Next Story
    X