Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:29 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ. ശു​ക്കൂ​ർ

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല കോ​ഴ്സാ​യ ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സ​ക്തി​യും അ​തി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ പ​ങ്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​സം​ഗം, എ​ഴു​ത്ത് എ​ന്നി​വ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ്രീ​ൻ പാ​ത്ത്​​ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ. ശു​ക്കൂ​ർ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ധീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ.​പി. നൗ​ഫ​ൽ ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​വി. നാ​സ​ർ, കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, സി.​വി. അ​ശ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഊ​ഫ് ഇ​രു​മ്പു​ഴി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഖാ​ലി​ദ് ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​റ​മ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ന്​ സി​നാ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Green Path Politkal School begins
    Similar News
    Next Story
    X