    27 Sept 2025 7:10 AM IST
    27 Sept 2025 7:10 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സ് സ​മ്മേ​ള​ന ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സ് സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​വും ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ​സ്ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സി​റാ​ജു​ല്‍ ഹു​ദാ കാ​ര്യ​ദ​ര്‍ശി​യു​മാ​യ പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി​യും മ​ർ​ക​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ അ​ഹ്ദ​ൽ മു​ത്ത​ന്നൂ​ർ ത​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ദു​ബൈ മ​ത കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ, ദു​ബൈ മ​ർ​ക​സി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ഹോ​ർ​ല ഹാ​ൻ​സ് ഓ​പ്പ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം.കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മ​ത, സാം​സ്കാ​രി​ക, വാ​ണി​ജ്യ​രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

