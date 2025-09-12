Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:47 AM IST

    ‘ഗ്രാൻഡ് ഓണം 2025’ ആഘോഷം

    ‘ഗ്രാൻഡ് ഓണം 2025’ ആഘോഷം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​​വെ​ൽ​ഡ്​ ഷി​പ്പ്​​യാ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഓ​ണം 2025 ദു​ബൈ അ​ൽ​സാ​ഹി​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം താ​ല​പ്പൊ​ലി, പു​ലി​ക​ളി, കു​മ്മാ​ട്ടി​ക്ക​ളി, തെ​യ്യം, വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളേ​ാ​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സീ​ക് മേ​ളം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, മു​വെ​ല്ല ബ്യൂ​ട്ടീ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌​വെ​ൽ​ഡ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ബീ​റ്റ്​​സ്​ ഓ​ഫ് ഗ​ൾ​ഫ് ഗാ​ന​മേ​ള അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ബ്​​ദു​ല്ല സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി നൗ​ഫ​ൽ ഖാ​ലി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ മി​ൻ​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷം​ല​ൻ ഉ​ണ്ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി​ജി​ത്ത് ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ണം കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    UAE NewsGulf Newsonam celebrationgulfnewsmalayalam
