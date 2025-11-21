Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Nov 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 9:17 AM IST

    ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിരുദദാനം

    630 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി​രു​ദം നേ​ടി
    ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിരുദദാനം
    അ​ജ്​​മാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ്മാ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ്​ അ​ൽ

    നു​ഐ​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ

    യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഗ​ൾ​ഫ്​ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​ക്ക് (ജി.​എം.​യു)​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 630 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബി​രു​ദം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    തും​ബെ മെ​ഡി​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ജ്​​മാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ്മാ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ്​ അ​ൽ നു​ഐ​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബി​രു​ദ​ദാ​നം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മെ​ഡി​സി​ൻ, ഡെ​ൻ​ന്റി​സ്​​ട്രി, ഫാ​ർ​മ​സി, ന​ഴ്​​സി​ങ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ തും​ബെ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. മ​ന്ദ വെ​ങ്ക​ട്ട്​​ര​മ​ണ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ർ​സ അ​ൽ സാ​യേ​ഗ്, ഫി​റോ​സ അ​ലാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഡോ. ​സാ​മി​ഹ്​ ത​ർ​ബി​ച്ചി, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​യാ​ത്ത്, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫാ​വി, ഡോ. ​ഹു​മൈ​ദ്​ അ​ൽ ശം​സി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ഹോ​ണ​റ​റി പ്ര​ഫ​സ​ർ​ഷി​പ്പും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

