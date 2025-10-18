അക്കാഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും -എം. നൗഷാദ് എം.എൽ.എtext_fields
ദുബൈ: അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കേരള സർക്കാറിന്റെയും നോർക്കയുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് എം.എൽ.എയും കേരള സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് അംഗവുമായ എം. നൗഷാദ്. കേരളത്തിലെ കോളജ് അലുമ്നികളുടെ ഇത്രയും വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഒരു സർവകലാശാല കാമ്പസിൽ എത്തിയ പ്രതീതിയാണ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോൾ തോന്നിയതെന്നും അദ്ദേഹം സ്മരിച്ചു.
അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിൽ അക്കാഫ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ ടി. ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ, ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ വിൻസന്റ് വലിയവീട്ടിൽ, ആർ. സുനിൽ കുമാർ, സി.എൽ. മുനീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register