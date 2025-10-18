Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Oct 2025 8:02 AM IST
    date_range 18 Oct 2025 8:02 AM IST

    അ​ക്കാ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും -എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ

    അ​ക്കാ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും -എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ
    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യും കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ എം. ​നൗ​ഷാ​ദ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി​ക​ളു​ടെ ഇ​ത്ര​യും വി​പു​ല​മാ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ തോ​ന്നി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്മ​രി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ൻ​സ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സി.​എ​ൽ. മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

