Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:33 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഔ​ൻ+60’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഔ​ൻ+60’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സേ​വ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ ഷാ​ർ​ജ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്​ (എ​സ്.​ഇ.​ഡി.​ഡി). 60 ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക്​​ എ​സ്.​ഇ.​ഡി.​ഡി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ 0547091212 എ​ന്ന വാ​ട്​​സ്ആ​പ്​ ന​മ്പ​റി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും 065122660 എ​ന്ന ലാ​ൻ​ഡ്​ ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാം.

    പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, പു​തു​ക്ക​ൽ, ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്ത​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മ​റ്റ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ‘ഔ​ൻ+60’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ​പ്ര​യാ​സ​​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഹെ​ഡ്​​ക്വാ​ട്ടേ​ഴ്​​സി​ന്​ പു​റ​ത്തും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​ഇ.​ഡി.​ഡി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​​ലെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​സ്.​ഇ.​ഡി.​ഡി ഇ​ട​ക്കി​ടെ സ​ർ​വേ​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​​ര​ൻ​മാ​രെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്തി​യ പ​രി​ഗ​ണ ന​ൽ​കി സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​ക​സ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മ​ദ്​ അ​ലി അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAESharjah
    News Summary - Government services for the elderly in Sharjah are on the rise
    Similar News
    Next Story
    X