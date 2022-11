cancel camera_alt Image: The National By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: അടിസ്ഥാന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവ്​ തടയാൻ നടപടിയുമായി യു.എ.ഇ. ഒമ്പത്​ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ മുൻകൂർ അനുമതി നേടണമെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇത്​ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നയത്തിന്​ യു.എ.ഇ വൈസ്​പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കാബിനറ്റ് യോഗം​ അനുമതി നൽകി.

എണ്ണ, മുട്ട, പാൽ, അരി, പഞ്ചസാര, കോഴി, ​പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, റൊട്ടി, ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ വിലവർധനവിനാണ്​ അനുമതി തേടേണ്ടത്​. ഇത്​ പ്രാഥമിക പട്ടിക മാത്രമാണെന്നും വിലനിലവാരം അനുസരിച്ച്​ കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപെടുത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സാധാരണക്കാരെ വിലവർധനവിൽ നിന്ന്​ സംരക്ഷിക്കാനും വിതരണക്കാരും ഉപഭോക്​താക്കളും ഉദ്​പാദകരും വിൽപ്പനക്കാരും തമ്മിലെ ബന്ധം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പുതിയ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക്​ നൽകിയിരുന്ന കസ്റ്റംസ്​ തിരുവ ഇളവ്​ നയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. പ്രദേശികമായി ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്​ മാത്രമെ ഇനി മുതൽ ഇളവ്​ ലഭിക്കൂ. ​പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളെ ​പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നടപടി. ശരീഅത്ത്​ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായും പുതിയ നയം ​പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ശരീഅത്ത്​ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റികളുടെ അനുമതി തേടണം. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ വിലവർധനവ്​ തടയുന്നതിന്​ പുതിയ നയം സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വിലവർധനവിന്‍റെ കാരണം വ്യക്​തമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമെ വർധിപ്പിക്കാവു എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. പാൽ, ഫ്രഷ്​ ചിക്കൻ, മുട്ട, റൊട്ടി, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്​, അരി, പയർവർഗങ്ങൾ, പാചക എണ്ണ, മിനറൽ വാട്ടർ തുടങ്ങിയവയാണ്​ ഈ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്​. 11,000 ഉൽപന്നങ്ങൾ ഈ ഗണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറക്കുമതി ചിലവ്​ വർധവ്​ ഉൾപെടെയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽഅത്​ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. Show Full Article

Government approval is required to increase the prices of basic products in the UAE