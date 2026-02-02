Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 7:00 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​രം -ജ​യ​ൻ പു​ന്നൂ​ർ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​രം -ജ​യ​ൻ പു​ന്നൂ​ർ
    ജ​യ​ൻ പു​ന്നൂ​ർ

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ഗേ​ജ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​​മെ​ന്ന ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ യാ​ത്രാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ഡ്യൂ​ട്ടി ഇ​ല്ലാ​തെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​വു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. നി​കു​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രാ​യ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. പി​ഴ​യ്ക്ക് പ​ക​രം നി​ശ്ചി​ത തു​ക അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Good for expatriates and foreign tourists - Jayan Punnur
