Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:31 PM IST

    ദുബൈയിൽ 223 അധ്യാപകർക്ക്​ ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിച്ചു

    കിരീടവകാശി ശൈഖ്​ ഹംദാന്‍റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ്​ നടപടി
    ദുബൈയിൽ 223 അധ്യാപകർക്ക്​ ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിച്ചു
    ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ നഴ്​സറികൾ, സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 223 മികച്ച അധ്യാപകർക്ക്​ ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിച്ചു. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ്​ പത്തുവർഷ വിസ അനുവദിച്ചത്​. കഴിഞഞ വർഷം ലോക അധ്യാപക ദിനത്തിലാണ്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. സമൂഹത്തിനും വിദ്യഭ്യാസ മേഖലക്കും നൽകിവരുന്ന സംഭാവനകളെ മാനജിച്ചുകൊണ്ടാണ്​ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള വിസ അനുവദിച്ചത്​.

    മുന്നോട്ടുള്ള പാത തെളിയിക്കുന്നവരാണ്​ അധ്യാപകരെന്നും അവർ പ്രചോദകരും വഴികാട്ടികളും കുട്ടികളെ വിജയത്തിനായി ഒരുക്കുന്നവരുമാണെന്ന്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പറഞ്ഞു. ലോക അധ്യാപക ദിനത്തിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ അവരെ പിന്തുണക്കുന്നത്​ ദുബൈയുടെ ഭാവിക്കായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന്​ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ്​ -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 435 അപേക്ഷകളാണ്​ ഗോൾഡൻ വിസക്കായി ലഭിച്ചത്​. അതിൽ നിന്ന് 223 അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ്​ വിസ അനുവദിച്ചത്​. വിവിധ യോഗ്യതകൾ, നേട്ടങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സമൂഹത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ, വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തെര​ഞ്ഞെടുപ്പ്​ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അനുവദിച്ച വിസകളിൽ 157 എണ്ണം സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കും, 60 എണ്ണം യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും, ആറ് എണ്ണം നഴ്​സറി അധ്യാപകർക്കുമാണ്​. അധ്യാപകർക്കായി രണ്ടാം റൗണ്ട് ഗോൾഡൻ വിസകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ 2025 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ സ്വീകരിക്കും.

