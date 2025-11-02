Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Nov 2025 9:21 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 9:21 AM IST

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ്​; സം​രം​ഭ​ക​ന്​ 6000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ്​; സം​രം​ഭ​ക​ന്​ 6000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ 6000 ദി​ർ​ഹം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​ൻ കു​റ്റ​ക്കാ​​ര​നെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ട​തി. സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​പ​നം വ​ഴി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ 6000 ദി​ർ​ഹം ഇ​യാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി.

    പ​ക്ഷേ, പി​ന്നീ​ട്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും 1500 ദി​ർ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ​ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സ്​ മി​സ്​​ഡി​മീ​നി​യ​ർ കോ​ട​തി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും കോ​ട​തി ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വും 6000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും അ​ട​ക്കാ​ൻ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ശി​ക്ഷ​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു ക​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത്​ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കേ​സ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച കോ​ട​തി പി​ഴ​ത്തു​ക നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:fraudUAE Newsscam alertGolden Visa
    News Summary - Golden Visa Fraud; Entrepreneur Fined Dh6,000
