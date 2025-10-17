Begin typing your search above and press return to search.
    ദുബൈയിൽ വഖ്​ഫ്​ ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ ഗോൾഡൻ വിസ

    ജീവകാരുണ്യത്തിന്​​ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർ എന്ന പരിഗണനയിലാണിത്​
    ഗോൾഡൻ വിസ

    ദുബൈ: വഖ്​ഫ്​ ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ ഗോൾഡൻ വിസ നൽകുന്നതിന്​ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ്​ ദുബൈ(ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ)യും എൻഡോവ്​മെന്‍റ്​സ്​ ആൻഡ്​ മൈനേഴ്​സ്​ അഫേഴ്​സ്​ ഫൗണ്ടേഷനും(ഔഖാഫ്​ ദുബൈ) ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു.

    ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്​​ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണിത്​ വഖ്​ഫ്​ ദാതാക്കൾക്ക്​ 10വർഷ വിസ അനുവദിക്കുന്നത്​. കരാറനുസരിച്ച്​ ഔഖാഫ്​ ദുബൈയാണ്​ ഗോൾഡൻ വിസക്ക്​ നാമനിർദേശം ചെയ്യുക. താമസക്കാരെയും അല്ലാത്തവരെയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ‘ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക്​ ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർക്ക്​ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

    പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രണ്ട്​ വകുപ്പുകളുടെയും അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സംയുക്​ത കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. സഹിഷ്ണുതക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് പങ്കാളിത്തമെന്ന്​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ദുബൈ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്‌മദ് അൽ മർറി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നവരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നൂതന മാതൃകയെ കരാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ വഖ്​ഫിനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പകാളിയായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദുബൈയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ്​ ഔഖാഫ്​ ദുബൈ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ്​ അൽ മുത്വവ്വ പറഞ്ഞു.

    2019ൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഗോൾഡൻ വിസ വിസ ഉടമകൾക്ക് സ്പോൺസറോ തൊഴിലുടമയോ ഇല്ലാതെ യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും. നിക്ഷേപകർ, വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ദർ തുടങ്ങി അധ്യാപകർ, നഴ്​സുമാർ, സാമൂഹികപ്രവർത്തകർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഇതിനകം​ പത്തുവർഷ വിസ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ദീർഘകാലം യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന വിസ ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ളതാണ്​. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ വിസക്കാർക്ക്​ കോൺസുലർ സേവനം നൽകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:DubaiGolden Visawaqaf
