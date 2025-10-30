Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 30 Oct 2025 9:14 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 9:14 AM IST

    സു​വ​ര്‍ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    സു​വ​ര്‍ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    തി​രു​വ​ത്ര മു​സ്‌​ലിം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) സു​വ​ര്‍ണ ജൂ​ബി​ലി

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തി​രു​വ​ത്ര മു​സ്‌​ലിം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) സു​വ​ര്‍ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി ഫോ​ക്​​ലോ​ര്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി ഹാ​ളി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ കോ​ല്‍ക്ക​ളി, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ 35 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മു​പ്പ​തോ​ളം മു​തി​ര്‍ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ എം.​ജി. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി.​എ​ഡ് ലേ​ണി​ങ് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി​യി​ല്‍ മൂ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ത​സ്നീം സ​ക​രി​യ, പ്ല​സ് 2 പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ഫു​ള്‍ എ ​പ്ല​സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യും ഗോ​ള്‍ഡ​ന്‍ വി​സ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത സ​ന ന​സ്​​റി​ന്‍ കെ.​എ​സ്, 11ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ചി​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​ഥ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സ​യ്യാ​ന്‍ ഫി​റോ​സ്, റ​യ്യാ​ന്‍ ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സിം​സാ​റു​ല്‍ ഹ​ഖ് ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ.​പി. മൂ​സ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ താ​ഴ​ത്ത് കോ​യ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ചാ​ലി​ല്‍, കെ.​എ​ച്ച് താ​ഹി​ര്‍, കെ.​കെ. സി​ദ്ദി​ഖ്, വി.​ഐ. സ​ലിം(​സി.​ഒ.​ഒ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്), റാ​ഷി​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ (എ​ക്‌​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, ബ​നി​യാ​സ് സ്‌​പൈ​ക്), ടി.​എ​സ്. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി), സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ന്‍ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഷാ​ര്‍ജ-​അ​ജ്മാ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി), കെ.​പി. സ​ക്ക​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

