Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 6:59 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 6:59 PM IST

    മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡിൽ ഗോള്‍ഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫര്‍

    10 ശതമാനം മുന്‍കൂറായി നല്‍കി നിരക്ക് ബ്‌ളോക്ക് ചെയ്യാം
    മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡിൽ ഗോള്‍ഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫര്‍
    ദുബൈ: മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ് സ്വർണ വില വര്‍ധനയില്‍ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഗോള്‍ഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൊത്തം തുകയുടെ 10 ശതമാനം മുന്‍കൂർ നല്‍കി സ്വർണ നിരക്ക് ബ്‌ളോക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ്​ ഓഫർ. ഇതു വഴി ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സ്വര്‍ണ്ണവിലയിലെ വ്യതിയാനം ബാധിക്കാതെ സ്വർണം വാങ്ങാനാവും. ഒക്ടോബർ 19 വരെ ഓഫർ ലഭ്യമാവും. വാങ്ങുമ്പോള്‍ വില കൂടുകയാണെങ്കില്‍ ബുക്ക് ചെയ്ത നിരക്കില്‍ തന്നെ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാനും, വില കുറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വാങ്ങാനും കഴിയും. 10,000 ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക്​ 1000 ദിർഹമാണ്​ മുന്‍കൂര്‍ ബുക്കിങ്​ നിരക്ക്​. സെപ്റ്റംബർ 28നോ അതിനുമുമ്പോ നടത്തിയ ആദ്യ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗുകള്‍ക്ക് കോംപ്ലിമെന്‍ററിയായി ഡയമണ്ട് വൗച്ചറും ലഭിക്കും. എല്ലാ മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് ഷോറൂമുകളിലും ഓഫര്‍ ലഭ്യമാണ്​. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഔട്ട്‌ലെറ്റിലെത്തി നേരിട്ടോ, മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായോ അഡ്വാന്‍സ് അടയ്ക്കാം. അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ വിലയിലെ വ്യതിയാനത്തില്‍ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സംരക്ഷണവും ആത്മവിശ്വാസവും നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഗോള്‍ഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫര്‍ ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമോഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ് ഇന്‍റര്‍നാഷനല്‍ ഓപറേഷന്‍സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ഷംലാല്‍ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

    10 ശതമാനം അഡ്വാന്‍സ് ഓപ്ഷനു പുറമേ, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 90 ദിവസത്തേക്കും 180 ദിവസത്തേക്കും സ്വർണ നിരക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് തുകയുടെ 50 ശതമാനം, 100 ശതമാനം അഡ്വാന്‍സായി അടച്ച് നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയില്‍ പരിരക്ഷ നേടാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. മലബാര്‍ ഗോൾഡിന്‍റെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ഈ സൗകര്യം വര്‍ഷം മുഴുവനും ലഭ്യമാകും.

    TAGS:Dubaimalabar goldOfferGold Rate
