    25 Jan 2026 7:53 AM IST
    25 Jan 2026 7:53 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ൽ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ്​; 600 ദി​ർ​ഹം ക​ട​ന്നു

    സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ൽ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ്​; 600 ദി​ർ​ഹം ക​ട​ന്നു
    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്കു​യ​രു​ന്ന​ത്​

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ വി​ല പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്​ പി​ന്നി​ട്ട്​ ഗ്രാ​മി​ന്​ 600 ദി​ർ​ഹം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. ദു​ബൈ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പ്​ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം 24 കാ​ര​റ്റ്​ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്​ ഗ്രാ​മി​ന്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 601 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ഔ​ൺ​സി​ന്​ 5,000 ഡോ​ള​ർ എ​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ വി​പ​ണി​യി​ലും വി​ല​യു​യ​ർ​ന്ന​ത്. 22 കാ​ര​റ്റ്​ സ്വ​ർ​ണ വി​ല ഗ്രാ​മി​ന് 556.0 ദി​ർ​ഹ​മും 21 കാ​ര​റ്റി​ന്​ ഗ്രാ​മി​ന്​ 533.5 ദി​ർ​ഹ​മും 18കാ​ര​റ്റി​ന്​ 457.25 ദി​ർ​ഹ​മും 14 കാ​ര​റ്റ്​ ഗ്രാ​മി​ന് 356.75 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മി​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ണം വി​ൽ​ക്കാ​നും യോ​ജി​ച്ച സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നി​ശ്​​ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ഗ​തി​വേ​ഗം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യു.​എ​സ്​ നി​ല​പാ​ടും മ​റ്റു അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം സ്വ​ർ​ണ വി​ല വ​രു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സ്വ​ർ​ണ​വി​ല യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 106 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

