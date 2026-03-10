Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്വർണം പവന്​ 80 ദിർഹം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 March 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 8:56 AM IST

    സ്വർണം പവന്​ 80 ദിർഹം കുറഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണം പവന്​ 80 ദിർഹം കുറഞ്ഞു
    cancel

    ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്​. തിങ്കളാഴ്ച ദുബൈ വിപണിയിൽ 22 കാരറ്റ്​ സ്വർണം ഗ്രാമിന്​ 10 ദിർഹം കുറഞ്ഞ്​ 567.75 ദിർഹമായി. ഞായറാഴ്ച ഗ്രാമിന്​ 577.25 ദിർഹമായിരുന്നു വില. 24 കാരറ്റ്​ സ്വർണ വില 623.25ൽ നിന്ന്​ 613.25 ആയും കുറഞ്ഞു. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ്​ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നത്​. ഫെ​ബ്രുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 24 കാരറ്റ്​ സ്വർണം ഗ്രാമിന്​ 598 ദിർഹമായിരുന്നു. മധ്യത്തോടെ ഇത്​ 610 ദിർഹമായി ഉയർന്നു.

    ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ വീണ്ടും കൂടി 636 ദിർഹമായി. മാർച്ചിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ മേഖലയിലെ സംഘർഷം വ്യാപിച്ചതോടെ സ്വർണം വീണ്ടും തിളങ്ങി. ഗ്രാമിന്​ 641 ദിർഹമായാണ്​ വില വർധിച്ചത്​. 22 കാരറ്റ്​ സ്വർണത്തിനും സമാനമായ വിലയിടിവ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാമിന്​ 554 ആയിരുന്നു വില. മാസം അവസാനത്തോടെ വില വർധിച്ച്​ ഗ്രാമിന്​ 580 ദിർഹമിലെത്തി. തുടർന്ന്​ തിങ്കളാഴ്ച 570 ദിർഹമിന്​ താഴേക്ക്​ പതിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfUAEdirhamsGold Price
    News Summary - Gold price drops by 80 dirhams per ounce
    Similar News
    Next Story
    X