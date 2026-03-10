സ്വർണം പവന്​ 80 ദിർഹം കുറഞ്ഞു

സ്വർണം പവന് 80 ദിർഹം കുറഞ്ഞുtext_fields
ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. തിങ്കളാഴ്ച ദുബൈ വിപണിയിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 ദിർഹം കുറഞ്ഞ് 567.75 ദിർഹമായി. ഞായറാഴ്ച ഗ്രാമിന് 577.25 ദിർഹമായിരുന്നു വില. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ വില 623.25ൽ നിന്ന് 613.25 ആയും കുറഞ്ഞു. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 598 ദിർഹമായിരുന്നു. മധ്യത്തോടെ ഇത് 610 ദിർഹമായി ഉയർന്നു.
ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ വീണ്ടും കൂടി 636 ദിർഹമായി. മാർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മേഖലയിലെ സംഘർഷം വ്യാപിച്ചതോടെ സ്വർണം വീണ്ടും തിളങ്ങി. ഗ്രാമിന് 641 ദിർഹമായാണ് വില വർധിച്ചത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും സമാനമായ വിലയിടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാമിന് 554 ആയിരുന്നു വില. മാസം അവസാനത്തോടെ വില വർധിച്ച് ഗ്രാമിന് 580 ദിർഹമിലെത്തി. തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച 570 ദിർഹമിന് താഴേക്ക് പതിച്ചു.
