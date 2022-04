പത്ത്​ ശതമാനം മുൻകൂർ തുക നൽകി ജോയ്​ ആലുക്കാസിൽ സ്വർണം ബുക്ക്​ ചെയ്യാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: സ്വ​ർ​ണ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ർ ബു​ക്കി​ങ്ങു​മാ​യി ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്. 10​ ശ​ത​മാ​നം മു​ൻ​കൂ​ർ തു​ക ന​ൽ​കി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്​ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കൂ​ടി​യാ​ലും ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്തെ നി​ര​ക്കി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, ഏ​ത്​ സ​മ​യ​ത്താ​ണോ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ആ ​സ​മ​യ​ത്തെ നി​ര​ക്കാ​വും ഈ​ടാ​ക്കു​ക. അ​നു​ദി​നം സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മേ​യ്​ എ​ട്ട്​ വ​രെ​യാ​ണ്​ ഓ​ഫ​ർ. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മെ​ന്നും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സു​ര​​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഓ​ഫ​റെ​ന്നും ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ​പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Gold can be booked at Joy Alukas by paying 10% in advance