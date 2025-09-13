Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഗോ കൈറ്റിന്​ റാസല്‍ഖൈമയില്‍ പുതിയ ബ്രാഞ്ച്​

    ഗോ കൈറ്റിന്​ റാസല്‍ഖൈമയില്‍ പുതിയ ബ്രാഞ്ച്​
    റാസൽഖൈമ അൽ നഖീൽ ഭാഗത്ത്​ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ ഗോ കൈറ്റ് ട്രാവല്‍ ആൻഡ്​ ടൂര്‍സിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ്​ തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു. മുഖ്യാതിഥി മിഥുന്‍ രമേശ്, ഗോ കൈറ്റ് ട്രാവല്‍ ആൻഡ്​ ടൂര്‍സ് സ്ഥാപകന്‍ സെയ്ദ് അമീന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സമീപം

    റാസല്‍ഖൈമ: ഗോ കൈറ്റ് ട്രാവല്‍ ആൻഡ്​ ടൂര്‍സ് പുതിയ ശാഖ റാസല്‍ഖൈമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. അല്‍ നഖീല്‍ ഭാഗത്താണ്​ പുതിയ ബ്രാഞ്ച്​ ആരംഭിച്ചത്​. ഗോ കൈറ്റിന്‍റെ ആഗോളതലത്തില്‍ 20ാമത്തെയും യു.എ.ഇയിലെ അഞ്ചാമത്തേയും ഷോറൂമാണിത്. വ്യാഴാഴാഴ്ച നടനും അവതാരകനുമായ മിഥുന്‍ രമേശിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ്​ തങ്ങള്‍ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

    ഗോ കൈറ്റ് ട്രാവല്‍ ആൻഡ്​ ടൂര്‍സ് സ്ഥാപകന്‍ സെയ്ദ് അമീന്‍, ബിസിനസ് ഹെഡ് ഷംനാസ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് ആൻഡ്​ ട്രെയിനിങ് മാനേജര്‍ പോപ്സണ്‍ ജോസഫ്, ജനറൽ മാനേജർ കോമള്‍, ബി.ടു.ബി ഹെഡ് മുന്‍ഷിര്‍, മാര്‍ക്കറ്റിങ്​ മാനേജര്‍ വിജിത്ത് വിജയ്, ഫിനാന്‍സ് മാനേജര്‍ ഷാഹിദ്, എച്ച്.ആര്‍ മാനേജര്‍ സുഹൈര്‍, റാക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ ജയേഷ്, ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍മാരായ നവീന്‍, ശാനുജന്‍, റമീസ് തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

    പ്രത്യേക അവധിക്കാല പാക്കേജുകള്‍, ക്യുറേറ്റഡ് ടൂറുകള്‍, ഫാസ്റ്റ്​ ട്രാക്ക് വിസ പ്രോസസിങ്​കോര്‍പറേറ്റ് ട്രാവല്‍ മാനേജ്മെന്റ്, ഹോട്ടല്‍ ബുക്കിങ്ങുകള്‍, യാത്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുടങ്ങിയ സമ്പൂര്‍ണ സേവനങ്ങള്‍ റാക് ശാഖയില്‍ ലഭ്യമാണെന്ന് മാര്‍ക്കറ്റിങ്​ മാനേജര്‍ വിജിത്ത് വിജയ് പറഞ്ഞു.

    യു.എ.ഇയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഗോ കൈറ്റിനെ കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലെ സുപ്രധാനയിടമായ റാസല്‍ഖൈമയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ വരവെന്ന് ഗോ കൈറ്റ് ട്രാവല്‍ ആന്‍റ് ടൂര്‍സ് സ്ഥാപകന്‍ സെയ്ദ് അമീന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

