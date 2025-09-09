Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജി.എം.യു പുതിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:38 AM IST

    ജി.എം.യു പുതിയ ചാൻസലറെയും വൈസ് ചാൻസലറെയും നിയമിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.എം.യു പുതിയ ചാൻസലറെയും വൈസ് ചാൻസലറെയും നിയമിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പു​തി​യ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. മ​ന്ദ വെ​ങ്കി​ട്ട​ര​മ​ണ, വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. ഹാ​ഷിം മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​നൊ​പ്പം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി (ജി.​എം.​യു) പു​തി​യ ചാ​ൻ​സ​ല​റെ​യും വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു.

    ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി പ്ര​ഫ. മ​ന്ദ വെ​ങ്കി​ട്ട്​​ര​മ​ണ​യെ​യും വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി പ്ര​ഫ. ഹാ​ഷിം മാ​രി​യേ​യു​മാ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ട്ര​സ്റ്റ്​ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ നേ​രു​ന്ന​താ​യി തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്​ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​രു​വ​രും എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ജി.​എം.​യു അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ള​രു​മെ​ന്നും പു​തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് വൈ​കാ​തെ ​ ത​ല​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ ഡോ​ക്ട​റ​ൽ, മാ​സ്റ്റ​ർ, ബാ​ച്ചി​ല​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​മ​ന്ദ വെ​ങ്ക​ട്ട​ര​മ​ണ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​കും പു​തി​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vice chancellorgulfUAENew Chancellor
    News Summary - GMU appoints new Chancellor and Vice Chancellor
    Similar News
    Next Story
    X