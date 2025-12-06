Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:50 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ്ടോ​പ്പ​റും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    ഗ്ലോ​ബ്ടോ​പ്പ​റും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ന​നും

    ഗ്ലോ​ബ്​​ടോ​പ്പ​ർ സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ക്രേ​ഗ്​ സ്പാ​നും

    ക​രാ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗി​ഫ്​​റ്റ്​ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഇ-​സിം മൊ​ബൈ​ൽ ഡേ​റ്റാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ്ലോ​ബ് ടോ​പ്പ​റും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​സ, മാ​സ്റ്റ​ർ​കാ​ർ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 65ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4000ത്തി​ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​തു​വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​മാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ 120ത്തി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ്ടോ​പ്പ​റി​ന്‍റെ ഇ-​സിം മൊ​ബൈ​ൽ ഡേ​റ്റ ടോ​പ്-​അ​പ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ മൊ​ബൈ​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​യും ല​ഭ്യ​മാ​വും. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രീ​പെ​യ്ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ്ലോ​ബ്‌​ടോ​പ്പ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ക്രെ​യ്ഗ് സ്പാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ളി​യോ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്ന്​ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

