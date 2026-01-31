Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    31 Jan 2026 3:20 PM IST
    31 Jan 2026 3:20 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യൂ’ സം​രം​ഭം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യൂ’ സം​രം​ഭം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യൂ’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ല​ഫ്: ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യൂ’ സം​രം​ഭം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭം ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചു​വ​രെ തു​ട​രും.

    സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മേ​ധാ​വി ല​ഫ്: ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ദു​ബാ​യ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ എ​ന്‍റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ (ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്) സൈ​ന ഡാ​ഗ​റും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യൂ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​രി​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം സ​മൂ​ഹ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്മാ​ർ​ട്ട് കൊ​റി​ഡോ​ർ - റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ളും തു​റ​ന്ന, സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. ഇ​തു​വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ‘ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഫ​സ്റ്റ്’ സ​മീ​പ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

