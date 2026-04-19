ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് നാളെ തുറക്കും
ദുബൈ: മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് താൽകാലികമായി അടച്ച ദുബൈയിലെ പ്രധാന വിനോദ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഏപ്രിൽ 20ന് തുറക്കും. ശനിയാഴ്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് അധികൃതർ ആഗോള ഗ്രാമം പ്രവേശനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ദിവസവും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ രാത്രി 12 മണിവരെ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മേയ് അവസാനം വരെ ഈ സീസൺ തുടർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
1997ൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ ആഗോള ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക്. 29ാം സീസണിൽ 10.5 ദശലക്ഷം സന്ദർകരുമായി റെകോഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 30ാമത് സീസണിൽ 90 രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 30 സാംസ്കാരിക പവിലിയനുകൾ, 3500 ചെറുകിട ഔട്ട്ലറ്റുകൾ, 250ലധികം ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ, നൂറിലധികം വൈവിധ്യമാർന്ന തത്സമയ പ്രകനങ്ങൾ, 200ലധികം റൈഡുകൾ, ഗെയിമുകൾ തുടങ്ങിയവാണ് സന്ദർശകർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
