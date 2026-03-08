ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ ഇന്നും​ പ്രവർത്തിക്കില്ല

ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ലtext_fields
ദുബൈ: സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ദുബൈയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് മാർച്ച് എട്ടിന് പ്രവർത്തിക്കില്ല. വീണ്ടും തുറക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റോ സമൂഹ മാധ്യമ എകൗണ്ടുകളോ പരിശോധിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഐൻ ദുബൈ, ദുബൈ പാർക്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സും സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാൽ ഞായറാഴ്ച അടിച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷ മുന്നറിയിപ്പുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. അപകട സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും സംഭവം പകർത്തുന്നതിനായി വാഹനങ്ങൾ നിർത്തരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കും.
