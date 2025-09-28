Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 8:26 AM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്​ വി.ഐപി പാക്ക്​ വിൽപന തുടങ്ങി

    ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ 30,000ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം
    ദു​ബൈ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ൻ വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 20 മു​ത​ൽ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങി​ന്​ സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ വി.​ഐ.​പി പാ​ക്കി​ന്‍റെ പൊ​തു​വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. കൊ​ക്ക​കോ​ള അ​രേ​ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി.​ഐ.​പി നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. ഡ​യ​മ​ണ്ട് പാ​ക്കി​ന്​ 7,550 ദി​ർ​ഹം, പ്ലാ​റ്റി​നം പാ​ക്കി​ന്​ 3,400 ദി​ർ​ഹം, ഗോ​ൾ​ഡ്​ പാ​ക്കി​ന്​ 2,450 ദി​ർ​ഹം, സി​ൽ​വ​ർ പാ​ക്കി​ന്​ 1,800 ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഐ​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും വി.​ഐ.​പി പാ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങാം.

    വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ 30,000 ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ട്. വി.​ഐ.​പി പാ​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ 30,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ചെ​ക്ക്​ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക്ക്​ നേ​ടാ​നാ​കും.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്തെ അ​ട​ച്ചി​ട​ലി​ന്​ ശേ​ഷം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ലാ​ണ്​ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും വി​വി​ധ വി​നോ​ദ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള​ഗ്രാ​മം അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മേ​യ്​ 10 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് 30ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു​​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.05 കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം, റൈ​ഡു​ക​ൾ, ത​ൽ​സ​മ​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​പ്പം അ​ഥി​തി​ക​ളെ അ​ദ്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​റ്റു ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:global villageUAE Newsgulf news malayalam
